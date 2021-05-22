20-летний отдыхающий, которому прострелили ноги, ничего не помнит

Полицейские устанавливают лиц, которые под Ровно стреляли в 20-летнего мужчину. Фото: npu.gov.ua

На Ровенщине ищут причастных к ранению 20-летнего мужчины вблизи базы отдыха в селе Ходосы. Там копания из восьми человек праздновала день рождения.

Происшествие случилось вчера, 21 мая, около 21 часа. Однако, "скорую" молодежь вызвала около часа ночи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Компания из восьми человек в одном из домов базы отдыха отмечала день рождения. 20-летний житель Здолбунова перелез через забор и оказался на улице. Через некоторое время его товарищи услышали подозрительные звуки и бросились в том направлении искать товарища. Нашли его с травмами ног", - рассказали в полиции.

Объяснить полицейским, почему перелез и по какой причине у него стреляли - потерпевший не смог. Был пьян, ничего не помнит. Мужчина в больнице. Угрозы жизни нет.

Дело расследуют как хулиганство.

Медики получили вызов о потерпевшем с огнестрельным ранением около полуночи 22 апреля. Мужчина, который нуждался в помощи, был в сознании. При осмотре медики обнаружили на обоих бедрах мужчины три непроникающих огнестрельных ранения. Значительного кровотечения не было. Также у мужчины была разодрана голова, вероятно, ветвями деревьев. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.