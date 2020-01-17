20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение

17 января вблизи села Бугаков Немировского района Винницкой области произошла смертельная авария. Там столкнулись Audi, ВАЗ-2110 и микроавтобус Mersedes.

64-летний водитель ВАЗ-22110, житель Немировского района, погиб. Еще 4 человека травмированы. Двоих из них госпитализировали. Это 64-летняя жительница Немировского района, пассажирка ВАЗ-2110, и 49-летняя жительница г. Гайсин, которая ехала в микроавтобусе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vn.npu.gov.ua В Винницкой области с столкнулись Audi, ВАЗ-2110 и микроавтобус Mersedes

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"20-летний водитель Audi, гражданин Израиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем и микроавтобусом. Последний от удара перевернулся на крышу. Известно, что в автомобиле Audi, который двигался из Винницы в направлении Гайсина, кроме водителя ехали трое граждан Израиля", - сказано в сообщении.

Автор: vn.npu.gov.ua 64-летний водитель ВАЗ-22110 погиб. Еще 4 человека травмированы

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Неподалеку Вараша в Володимирецком районе Ровенской области столкнулись BMW 730 и маршрутка сообщением Владимирец - Вараш. Микроавтобус, в салоне которого находились около 10 пассажиров, отбросило в кювет, и он перевернулся на крышу. Травмированы 7 человек.