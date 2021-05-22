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суббота, 22 мая 2021 11:40

20-летнему отдыхающему прострелили ноги

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20-летнему отдыхающему прострелили ноги
На базе отдыха вблизи Ровно 20-летнему мужчине прострелили ноги. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

На базе отдыха в селе Ходосы вблизи Ровно произошла стрельба в полночь 22 мая.

Пострадал 20-летний отдыхающий, ему прострелили ноги. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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"Мужчина, который нуждался в помощи, был в сознании. При осмотре медики обнаружили на обоих бедрах мужа несколько ран от огнестрельных ранений. Значительного кровотечения не было. Также у мужчины была разодрана голова, вероятно, ветвями деревьев", - рассказали медики.

Пациента с огнестрельным ранением обеих бедер госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

О происшествии сообщено полицейским.

В Запорожской области задержали 34-летнего жителя Днепра, который ночью устроил стрельбу в Кирилловке Мелитопольского района. Ранения получили сын и отец 18 и 46 лет. У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. За жизни обоих мужчин борются врачи.

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