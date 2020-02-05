20 украинцев находятся на корабле, где обнаружили коронавирус

Всех пассажиров проверяют. Фото: Reuters

20 украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Корабль задержали из-за вспышки коронавируса, передает "Радио Свобода".

Судно отправили на карантин на 14 дней. Сейчас лайнер стоит в море.

Украинцы на корабле являются членами экипажа.

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По официальным данным, на корабле находится 3711 человек

На японском круизном лайнере подтвердили заражение коронавируса 10 пассажиров. Проверку начали, когда 80-летнему мужчине из Гонконга стало плохо, сообщает BBC. Все зараженные старше 50 лет. Пока проверили 300 из 3700 человек на борту. Корабль The Diamond Princess будут держать на карантине.