2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2466
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1152
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 405
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2601
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 756
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3096
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1782
Фото
Все фото
3
4
5
3
3
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Вывезли в лес и били: мужчина организовал вооруженное похищение бывшей
Вывезли в лес и били: мужчина организовал вооруженное похищение бывшей
Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму
Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму
Мужчина на почте устроил скандал, который закончился стрельбой
Мужчина на почте устроил скандал, который закончился стрельбой
Видео
Все видео
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
Юрист, который стал жертвой похищения, дал показания против скандального екснардепа
"Сдали нервы" - в школе прокомментировали избиение щестиклассника педагогом
"Сдали нервы" - в школе прокомментировали избиение щестиклассника педагогом
В центре Киева убили мужчину
В центре Киева убили мужчину
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
"Безмасочник" избил водителя троллейбуса палкой из-за замечания: инцидент попал на видео
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Учитель заставлял школьников приседать с муляжом снаряда
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 756
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3096
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1827
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
1 Просмотров: 387
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 18:10

2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта

  Комментировать
2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В убийстве столичного музыканта Александра Деревянко правоохранители подозревают фитнес-тренеров 35-летнего Дениса Мамедова, 31-летнего Андрея Подобу, а также их знакомого 31-летнего Юрия Туманского.

Денис Мамедов - столичный фитнес-тренер, имел много клиентов. Месяц назад его привлекали к ответственности за хранение наркотиков. 2016 года - за нанесение тяжких телесных травм человеку, в прошлом году - за кражи и нападение на жену, сообщают "Чрезвычайные новости".

"Для меня это шок, не верится, что он мог такое сделать. Был всегда открытый, дружелюбный, если что-то не получалось, то всегда помогал. Что с ним произошло за последние 2 года, я не знаю. В целом его поведение не изменилась, однако некоторые знакомые говорили, что он стал более агрессивным", - рассказала одна из клиенток спортсмена Анастасия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство музыканта в Киеве: что известно о подозреваемых

Юрий Туманский - экс-полицейский из Луганска, был клиентом Мамедова, впоследствии они подружились. Перекладывает вину именно на бывшего тренера. Говорит, его запугали. Поэтому позже он пришел в полицию. Андрей Подоба уверяет, не знал об убийстве.

"Я думал, что это будет перевозка вещей. А тогда, когда я узнал, в чем именно дело, под действием прямых угроз, дальше действовал против моей воли. У человеке был нож", - заявил Подоба.

Денис Мамедов уверяет, что не причастен к убийству.

5 декабря задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта 65-летнего Александра Деревянко - Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Суд взял их под стражу на 2 месяца. По данным следствия, ранее задержанные подозреваемые якобы с целью обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Завладев документами на квартиры мужчины, деньгами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они завернули убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело бетоном. Но не успели. Через 2 дня задержали еще одного сообщника подозреваемых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2 тренера и экс-полицейский: новые подробности об убийцах столичного музыканта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

Сценарист "Лицо со шрамом" страдал от кокаиновой зависимости

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16048
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 14085
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9918
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 8820
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 8523
Происшествия
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
На Тернопольщине разбился самолет: первые подробности
3
 Просмотров: 1026
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
Милиционер переквалифицировался в наркодельца
4
 Просмотров: 153
Мать бросила голодных и больных детей
Мать бросила голодных и больных детей Просмотров: 657
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа Просмотров: 396
Подросток прострелил окно маршрутки - осколок отлетел товарищу в глаз
Подросток прострелил окно маршрутки - осколок отлетел товарищу в глаз Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
3
Россияне вывели на передовую танки
Голосов: 546
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть