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понедельник, 11 января 2021 10:13

2 сестры сгорели заживо
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В Запорожье сгорел частный дом. Погибла 91-летняя хозяйка и ее 86-летняя сестра
Фото: zp.dsns.gov.ua
В Запорожье сгорел частный дом. Погибла 91-летняя хозяйка и ее 86-летняя сестра
В Запорожье сгорел частный дом. Погибла 91-летняя хозяйка и ее 86-летняя сестра
В Запорожье сгорел частный дом. Погибла 91-летняя хозяйка и ее 86-летняя сестра
В Запорожье сгорел частный дом. Погибла 91-летняя хозяйка и ее 86-летняя сестра

В Запорожье сгорел частный дом на ул. Станиславского. Загорелось 10 января в 9:45.

На пепелище спасатели нашли тела 2 женщин. Ими оказались 91-летняя хозяйка дома и ее 86-летняя сестра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Горели домашние вещи, мебель и перекрытия крыши на общей площади 40 квадратных метров. В 10:00 спасатели локализовали возгорание, а в 10:20 полностью ликвидировали, разобрали и пролили конструкции для предотвращения повторного возгорания", - сказано в сообщении.

Вероятно причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Добрин Изяславского района Хмельницкой области во время пожара в доме погибли 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

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Дата
11
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