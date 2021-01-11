2 сестры сгорели заживо

Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье сгорел частный дом на ул. Станиславского. Загорелось 10 января в 9:45.

На пепелище спасатели нашли тела 2 женщин. Ими оказались 91-летняя хозяйка дома и ее 86-летняя сестра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Горели домашние вещи, мебель и перекрытия крыши на общей площади 40 квадратных метров. В 10:00 спасатели локализовали возгорание, а в 10:20 полностью ликвидировали, разобрали и пролили конструкции для предотвращения повторного возгорания", - сказано в сообщении.

Вероятно причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Добрин Изяславского района Хмельницкой области во время пожара в доме погибли 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.