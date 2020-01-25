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суббота, 25 января 2020 16:25

19-летняя студентка выбросилась с 7 этажа

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19-летняя студентка выбросилась с 7 этажа
В Одесской области из окна 7-го этажа выбросилась 19-летняя Анастасия Швец. Она в тяжелом состоянии в реанимации. Фото - Информатор

В городе Черноморск Одесской области из окна 7-го этажа выпала 19-летняя Анастасия Швец. Она в тяжелом состоянии в реанимации местной больницы.

Трагедия произошла ночью 25 января, сообщила в Facebook мать Анастасии - Татьяна Швец.

"У меня случилась беда. Моя дочь Настя Швец выбросилась с 7 этажа. Срочно нужна кровь 3 положительная. Дочь находится сейчас в Ильичевской больницо, лежит в реанимации", - сообщила женщина.

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О причине трагедии просит не расспрашивать. Лишь уточнила, что потерпевшую в настоящее время транспортировать в Одессу невозможно, а в больнице Черноморска (бывший Ильичевск) кровь не принимают.

Поэтому Швец просит людей сдать кровь на станции переливания в Одессе.

В Покровске Донецкой области с 8-го этажа общежития упала и разбилась студентка. Тело 21-летней потерпевшей нашли под окнами здания.

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Дата
25
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