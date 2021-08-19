19-летняя студентка написала прощальный пост и прыгнула с крыши

На Закарпатье студентка 19-летняя Анастасия прыгнула с крыши девятиэтажки. Перед тем опубликовала в сети пост о неразделенной любви. При ней нашли предсмертную записку. Фото: pershij.com.ua

В Мукачево Закарпатской области 19-летняя Анастасия прыгнула с крыши девятиэтажки. Перед тем опубликовала в сети пост о неразделенной любви.

Трагедия произошла 18 августа в микрорайоне Росвигово, пишет pershij.com.ua.

Анастасия работала мастером маникюра в салоне красоты, говорят ее знакомые. Параллельно училась в вузе. Незадолго до смерти студентка якобы общалась со своей знакомой и интересовалась у нее, где в городе можно найти "высотку с открытой крышей".

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Информацию о гибели студентки подтвердили в Нацполиции Закарпатской области.

"Сообщение о происшествии нам поступило от медиков. Травмы на теле были характерны для падения с высоты. На месте полицейские впоследствии обнаружили и предсмертную записку", - рассказали в отделе коммуникации, передает ТСН.ua.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

Во Львове студентка 17-летняя Ирина Квас погибла в результате падения из окна седьмого этажа общежития. По версии полиции, девушка совершила самоубийство. Однако друзья и знакомые студентки в это мало верят. Говорят, она была слишком спокойной и одновременно сильной личностью, чтобы такое совершить.