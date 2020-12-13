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воскресенье, 13 декабря 2020 14:17

19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль

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19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль
На Львовщине произошло смертельное ДТП. Фото: poglyad.tv

На Львовщине водитель насмерть сбил пешехода, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль.

В результате ДТП трое пассажиров водителя госпитализировали. Об этом сообщает пресс служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"13 декабря у 2:00 на автодороге" Львов-Шегини ", между населенными пунктами села Шегини и села Волица Мостиского района, житель города Самбор 2001 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на пешехода, жителя села Гайово Луцкого района, Волынской области 1983 года рождения, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль марки Renault Т460.

В результате ДТП 37-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Неподалеку Новоселовки под Черниговом столкнулись грузовик DAF и ВАЗ 11 декабря около 1:00. В результате ДТП 33-летняя пассажирка легковушки погибла на месте.

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