19-летний водитель раздавил 2 человек на пешеходном переходе

На Ровенщине двое человек погибли под колесами легковушки.

Трагедия произошла вблизи города Корец Ровенского района, когда пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. За рулем находился 19-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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Фото: rv.npu.gov.ua

"Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 38- и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По внешним признакам водитель был трезв. В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

В Житомирской области под колесами легковушки оказались двое детей. 13-летний мальчик не выжил. Авария произошла 4 января в поселке Новые Белокоровичи Олевского района. По внешним признакам 31-летний водитель был пьян.