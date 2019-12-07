19-летний студент повесился в разгар вечеринки

В Херсоне покончил с собой 19-летний студент одного из городских вузов.
Он с компанией пришел в гости к знакомому, а затем попрощался со всеми и ушел. Позже его нашли в петле на лестнице многоэтажки, где жил хозяин вечеринки, сообщает "Херсон Типичный".
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Предсмертной записки у студента не нашли. Полицейские опросили его знакомых.
Выяснилось, что он влюбился в девушку. На вечеринке, где она была, признался ей в своих чувствах. Но та взаимностью не ответила.
В Новой Каховке Херсонской области обнаружили тело 18-летнего студента местного техникума. Парень повесился в комнате общежития.
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