19-летний студент повесился в разгар вечеринки

В Херсоне в подъезде повесился 19-летний студент одного из городских вузов. Фото - golos.ua

В Херсоне покончил с собой 19-летний студент одного из городских вузов.

Он с компанией пришел в гости к знакомому, а затем попрощался со всеми и ушел. Позже его нашли в петле на лестнице многоэтажки, где жил хозяин вечеринки, сообщает "Херсон Типичный".

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Предсмертной записки у студента не нашли. Полицейские опросили его знакомых.

Выяснилось, что он влюбился в девушку. На вечеринке, где она была, признался ей в своих чувствах. Но та взаимностью не ответила.

В Новой Каховке Херсонской области обнаружили тело 18-летнего студента местного техникума. Парень повесился в комнате общежития.