19-летний облил бензином и поджег старшую сестру

В Хмельницкой области 19-летний мужчина облил бензином и поджег свою старшую сестру. Фото: npu.gov.ua

В Чемеровецком районе Хмельницкой области задержали 19-летнего мужчину, который поджег 33-летнюю сестру.

Трагедия произошла 31 декабря в прошлом году в летней кухне подозреваемого. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между братом и сестрой внезапно возник конфликт, в результате которого мужчина облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре. Женщина получила 30% ожогов тела. Ее доставили в Хмельницкий областной ожоговый центр. Предварительно врачи оценивают состояние здоровья пострадавшей как средней тяжести", - сказано в сообщении.

Следователи расследуют дело как покушение на умышленное убийство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

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