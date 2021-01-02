19-летний облил бензином и поджег старшую сестру

В Чемеровецком районе Хмельницкой области задержали 19-летнего мужчину, который поджег 33-летнюю сестру.
Трагедия произошла 31 декабря в прошлом году в летней кухне подозреваемого. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Между братом и сестрой внезапно возник конфликт, в результате которого мужчина облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре. Женщина получила 30% ожогов тела. Ее доставили в Хмельницкий областной ожоговый центр. Предварительно врачи оценивают состояние здоровья пострадавшей как средней тяжести", - сказано в сообщении.
Следователи расследуют дело как покушение на умышленное убийство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.
В Давыдовцах Хорошевского района на Житомирщине 50-летний мужчина облил бензином 41-летнюю жену и поджег. Потерпевшая попала в больницу. А мужчину задержали.
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