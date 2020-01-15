В Одесской области 19-летний мужчина изнасиловал женщину с инвалидностью. Фото - zik.ua

В Одесской области задержали 19-летнего мужчину, который изнасиловал женщину с инвалидностью.

Это произошло 14 января в Захаровском районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ночью 19-летний мужчина зашел в дом 37-летней женщины - инвалида 1-й группы и изнасиловал ее. Мужчина в содеянном сознался", - сказано в сообщении.

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Задержанный 2 года назад уже имел проблемы с законом. Потерпевшая прошла медицинский осмотр, вещественные доказательства с места преступления отправили на экспертизу.

Решение об объявлении мужчине подозрения примут после завершения экспертных исследований.

В Крыму 41-летний рецидивист изнасиловал 29-летнюю женщину с инвалидностью. Нападающий задержали в тот же день.