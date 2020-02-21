19-летние товарищи уцелели в страшной аварии

Фото: hk.npu.gov.ua

21 февраля около 06:00 вблизи села Добренко Красноградского района Харьковской области легковушка Skoda нанизалась на отбойник.

В салоне были 19-летние водитель и пассажир. Они чудом уцелели, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"19-летний водитель автомобиля двигался в направлении города Днепра. Не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Вследствие ДТП 19-летний пассажир получил легкие повреждения. Пострадавший проходит обследование в харьковской больнице", - говорится в сообщении.

Проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Под Николаевом металлический отбойник пронзил автомобиль Daewoo Nubira и убил 65-летнюю пассажирку на заднем сиденье. Еще одна пассажирка покалечилась. Металлическая рея отбойника прошла через лобовое стекло.