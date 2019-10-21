19-летнего студента убило волной от поезда

В Житомирской области пассажирский поезд смертельно травмировал 19-летнего студента. Фото - zt.npu.gov.ua

20 октября на посадочной платформе "Чернявка" в Поперльнянском районе в Житомирской области пассажирский поезд травмировал 19-летнего студента.

От полученных травм он погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"19-летний житель с. Романовка находился на краю платформы в ожидании прибытия железнодорожного транспорта. По словам очевидцев, он стоял в наушниках, спиной к поезду, который приближался. В результате при боковом столкновении с локомотивом, волной воздуха парня отбросило в сторону на несколько метров", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

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