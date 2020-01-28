18-летняя студентка умерла от анорексии

В Ивано-Франковской области от анорексии умерла 18-летняя студентка. Фото - umj.com.ua

В Ивано-Франковской области от анорексии умерла 18-летняя студентка. Девушка ради похудения увлеклась новой диетой, начала заниматься сыроедением. И это помогло ей похудеть на 15 кг.

Однако ее организм не выдержал такой диеты, пишет "Фиртка".

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Отмечается, что девушка родом из с Богородчанского района Ивано-Франковской области. Училась в другом городе. Поэтому родители увидели, что случилось с дочерью, когда она через несколько месяцев приехала домой. Ее состояние начало резко ухудшаться.

Врачи попытались спасти жизнь девушки, но им это не удалось.

В Виннице от похудения и истощения умерла 18-летняя Марина Омельченко. Ее привезли в больницу в состоянии агонии. Врачи не смогли спасти. При росте 170 см Марина весила 29 кг.