18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на окружной дороге по проспекту Московскому автомобиль на большой скорости сбил 21-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший от полученных травм погиб на месте. А водитель скрылся.

Авария произошла 17 августа около 22:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения автомобиля. Медики лишь констатировали его смерть. Наезд на пешехода совершил Volkswagen Passat под управлением 18-летнего водителя. Парень признался в совершении преступления и сотрудничает со следствием. Также известно, что водитель был трезв", - сказано в сообщении.

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Водителя задержали. Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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