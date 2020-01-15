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среда, 15 января 2020 14:59

18-летний студент упал в шахту лифта с высоты 7-го этажа
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В Кропивницком 18-летний мужчина упал в шахту лифта в недострое
Фото: kr.dsns.gov.ua
В Кропивницком 18-летний мужчина упал в шахту лифта в недострое
В Кропивницком 18-летний мужчина упал в шахту лифта в недострое
В Кропивницком 18-летний мужчина упал в шахту лифта в недострое

В недостроенной многоэтажке по ул. Жадова в спальном районе Кропивницкого 18-летний мужчина упал в шахту лифта. Трагедия произошла 14 января.

Несмотря на высоту в 7 этажей и тяжелые травмы, на время приезда спасателей пострадавший был в сознании. Его доставили в реанимацию областной больницы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Почему мужчина полез в недострой - рассказывать отказался. Сказал только, что споткнулся, сообщает ТСН.

У него открытая черепно-мозговая травма и перелом черепа. Медики говорят, что состояние его очень тяжелое.

В Киеве на строительстве возле станции метро "Выставочный центр" обнаружили труп мужчины. Рабочие нашли его в лифтовой шахте. Утверждают, что мужчина был их коллегой.

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