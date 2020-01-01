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среда, 01 января 2020 14:42

18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь

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В Хмельницкой области в ДТП погиб 18-летний юноша. Авария произошла на автодороге Славута - Корец - Антонины 31 декабря.

25-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2105" ехал в направлении Славуты, не справился с керуваннями выехал на полосу встречного движения. Там столкнулась с автомобилем "Газель" под управлением 42-летнего жителя. Славуты, пишет Dtp_khm.

Автор: facebook.com/DtpKhm
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В Хмельницкой области в смертельном столкновении сошлись "ВАЗ" и "Газель"

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Погибший был пассажиром легковушки. Его водителя и 29-летнего пассажира "Газели" забрали в больницу.

Автор: facebook.com/DtpKhm
  Погиб 18-летний пассажир "ВАЗа". Пассажир "Газели" - в больнице
Погиб 18-летний пассажир "ВАЗа". Пассажир "Газели" - в больнице

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Киеве на Надднепрянском шоссе грузовик TATA снес отбойник и перевернулся на Mazda, которая ехала в противоположном направлении. В результате аварии погиб водитель легковушки, который был действующим сотрудником полка особого назначения полиции

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