18-летнего пешехода привалило дерево

В Хмельницкой области посреди города на 18-летнего пешехода упало дерево. Фото: facebook.com/kam.pod.police

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего пешехода посреди улицы упало дерево. Пострадавшего госпитализировали.

Произошло это 16 июня в 17:00. Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

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"Парень шел по улице Огиенко, и на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу", - говорится в сообщении.

В каком состоянии пострадавший - не уточняется. Дело расследуют как служебную халатность. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сумской области во время урагана погиб 13-летний школьник. Когда поднялся ветер, мальчик ехал на велосипеде домой. Он как раз проезжал под плотиной, когда с соседнего дерева отламалась ветка.