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понедельник, 21 декабря 2020 11:42

18 дней не выходит на связь: 22-летняя женщина исчезла по дороге от знакомых

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18 дней не выходит на связь: 22-летняя женщина исчезла по дороге от знакомых
На Волыни разыскивают 22-летнюю Лилию Гарбарчук (Федосюк) из Луцка. Женщина исчезла 4 декабря. Фото: vl.npu.gov.ua

На Волыни разыскивают 22-летнюю Лилию Гарбарчук (Федосюк) из Луцка.

Женщина гостила у знакомых в селе Кашевка Ковельского района. 4 декабря в обед она вышла из дома и исчезла. До сих пор ее местонахождение неизвестно, на связь она не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Приметы: на вид - 20-25 лет, рост - около 165 см, среднего телосложения, глаза - серого цвета, волосы - светлые, средней длины.

Была одета: в куртку красного цвета, темные штаны, белые кроссовки.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна информация о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 0(332) 24 22 95, 0(66) 419 49 12, 0(66) 923 85 59 или 102.

Во Львове объявили в розыск контрактницу воинской части Национальной гвардии 23-летнюю Анну Ротач. Женщина не появляется на службу. Также ее нет по месту жительства.

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Дата
21
декабря

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