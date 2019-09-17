17-летнюю студентку изнасиловали на пустыре

В Харькове жертвой насильника стала 17-летняя студентка 2-го курса техникума. Фото - NewsOne

Харьковская полиция расследует изнасилование 17-летней студентки 2-го курса техникума.

Нападение произошло в Новобаварском районе Харькова, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным силовиков, 17-летняя жительница Лозовой возвращалась около 01.00 домой, как на нее на пустыре напал малознакомый мужчина и изнасиловал ее.

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Личность предполагаемого подозреваемого установили. Им оказался житель села Караван Нововодолажского района.

Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого. Открыто уголовное производство.

13 сентября в Орджоникидзевском районном суде Харькова избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней школьницы. 34-летнего Александра Светличного арестовали на 60 суток без права на залог.