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среда, 16 июня 2021 20:25

17-летнюю девушку, которая не вернулась с пляжа, нашли в петле

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17-летнюю девушку, которая не вернулась с пляжа, нашли в петле
На Днепропетровщине повесилась 17-летняя девушка. До этого ее два дня искала мать. Фото: npu.gov.ua

В селе Дебальцево Васильковского района Днепропетровской области нашли повешенной 17-летнюю девушку. До этого ее два дня искала мама.

Девушка пошла на пляж, но домой в тот день так и не вернулась, пишет "Днепр оперативный".

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Полицейские нашли мертвой в заброшенном здании на ул. Набережной. Ее тело было подвешено на веревке, которая была привязана к балке перекрытия крыши. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Предсмертной записки возле тела не нашли.

В Черкассах повесилась 14-летняя девушка. Она была ученицей восьмого класса общеобразовательной школы №2. Это уже второй подобный случай в этом учебном заведении за последние недели. 27 мая покончил с собой ученик девятого класса. Его в петле нашли дома родители.

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