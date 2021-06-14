17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу

В Харькове задержали 43-летнего подозреваемого в изнасиловании 17-летней соседки по хостелу. Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостела.

Преступление произошло сегодня, 14 июня, около 15.30. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Потерпевшая проживала в одном из хостелов города. К ней в комнату зашел сосед, который жил в этом же хостеле, и, используя физическое превосходство, изнасиловал. После совершенного злоумышленник забрав телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дела.

В Черкасской области задержали 26-летнего подозреваемого в изнасиловании 20-летней женщины. Он похитил свою жертву возле автовокзала, затолкал в авто, связал, избил и надругался. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и сейчас является подсудимым за аналогичные преступления.