17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 207
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 423
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 684
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1368
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1494
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 756
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
3
4
3
4
3
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Микроавтобус с украинцами разбился по дороге в Венгрию
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Видео
Все видео
Неадекват устроил "шоу" - прыгал на капот и бросался под машины
Неадекват устроил "шоу" - прыгал на капот и бросался под машины
Военные пытались вывезти и продать оружие
Военные пытались вывезти и продать оружие
Как искали пропавших 16-летних товарищей: показали видео
Как искали пропавших 16-летних товарищей: показали видео
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 54
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 747
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 522
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 441
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2727
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 144
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 19:35

17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу

  Комментировать
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
В Харькове задержали 43-летнего подозреваемого в изнасиловании 17-летней соседки по хостелу. Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостела.

Преступление произошло сегодня, 14 июня, около 15.30. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На 13-летнюю школьницу посреди улицы напал насильник

"Потерпевшая проживала в одном из хостелов города. К ней в комнату зашел сосед, который жил в этом же хостеле, и, используя физическое превосходство, изнасиловал. После совершенного злоумышленник забрав телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дела.

В Черкасской области задержали 26-летнего подозреваемого в изнасиловании 20-летней женщины. Он похитил свою жертву возле автовокзала, затолкал в авто, связал, избил и надругался. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и сейчас является подсудимым за аналогичные преступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 5022
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 3411
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3267
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3106
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 2952
Происшествия
Аттракцион, на котором травмировались люди, сломала пьяная толпа
Аттракцион, на котором травмировались люди, сломала пьяная толпа Просмотров: 252
Неадекват устроил "шоу" - прыгал на капот и бросался под машины
Неадекват устроил "шоу" - прыгал на капот и бросался под машины
 Просмотров: 288
Военные пытались вывезти и продать оружие
Военные пытались вывезти и продать оружие
 Просмотров: 297
Падение 17-летнего из кабины канатной дороги: мать парня рассказала, как все было
Падение 17-летнего из кабины канатной дороги: мать парня рассказала, как все было Просмотров: 630
Как искали пропавших 16-летних товарищей: показали видео
Как искали пропавших 16-летних товарищей: показали видео
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
На саммите G7 Украины занимает высокое место - глава Еврокомиссии
1
Меркель - Байдену: Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа
Голосов: 246
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть