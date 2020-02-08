17-летняя девушка прыгнула с моста в ледяную воду

В Лисичанске в Донецкой области полицейские спасли из ледяной воды 17-летнюю девушку, которая после ссоры с парнем прыгнула с моста. Фото - twitter.com/sdelanovukraine

В Лисичанске в Донецкой области 17-летняя девушка после ссоры с парнем прыгнула с моста в ледяную воду.

Из воды ее без сознания вытащили полицейские Михаил Ермеев и Дмитрий Козюберда, рассказали в пресс-службе патрульных.

"Во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек со словами: "Моя девушка хочет прыгнуть с моста, подвезите меня туда". Парень объяснил, что поссорился со своей 17-летней подружкой, она звонит и говорит, что совершит самоубийство. Патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда посадили юношу в авто и немедленно отправились на мост, через реку Северский Донец. Девушка действительно находилась там. Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались сами наладить контакт. По просьбе полицейских не делать этого - девушка плакала и кричала. В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Самое страшное произошло в одно мгновение. Только она увидела его - не колеблясь, прыгнул вниз", - сказано в сообщении.

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Оба патрульных полезли в реку, чтобы спасти девушку. Ее несло течением. На глазах у полицейских она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравшись воды, ускоряла этот процесс.

"Патрульные доплыли до нее, скорее вытащили на берег. Девушка была без сознания и посинела от холода. Инспекторы делали ей непрямой массаж сердца, после чего она откашляла воду и пришла в себя. Чтобы немного согрелась, патрульные сняли с нее верхнюю одежду и накрыли своими куртками и бронежилетами", - рассказали патрульные.

Девушку доставили в больницу.

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