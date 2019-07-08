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понедельник, 08 июля 2019 15:39

17-летняя девушка прыгнула под поезд

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17-летняя девушка прыгнула под поезд
В Вознесенске Николаевской области 17-летняя девушка погибла под колесами поезда. Фото - Zaxid.net

В Вознесенске Николаевской области 17-летняя девушка погибла под колесами поезда на 138 км местной железнодорожной станции.

Трагедия произошла 8 июля около 3:45, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Не исключают версию самоубийства. О намерениях покончить с собой девушка указывала на своей странице в соцсети.

Тело умершей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Фастовском районе Киевской области электропоезд "Фастов Мотовиловка" переехал 21-летнего мужчину. Инцидент произошел на 915 км пути "Фастов Сорочий Брод" около 5:30. Мужчина возвращался домой в село Малая Снитинка из празднования Ивана Купала.

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