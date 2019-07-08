17-летняя девушка прыгнула под поезд

В Вознесенске Николаевской области 17-летняя девушка погибла под колесами поезда. Фото - Zaxid.net

В Вознесенске Николаевской области 17-летняя девушка погибла под колесами поезда на 138 км местной железнодорожной станции.

Трагедия произошла 8 июля около 3:45, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Не исключают версию самоубийства. О намерениях покончить с собой девушка указывала на своей странице в соцсети.

Тело умершей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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