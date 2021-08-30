17-летний за рулем Land Rover убил женщину

Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице на ул. Пирогова 17-летний водитель автомобиля Land Rover сбил 43-летнюю женщину, которая в неустановленном месте выбежала на дорогу.

От травм потерпевшая погибла на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина в неустановленном месте перебегала проезжую часть дороги. Попала под колеса внедорожника. За рулем Land Rover находился 17-летний подросток, житель одного из сел территориальной общины Винницкого района. Автомобиль принадлежит отцу. Согласно действующему законодательству, управлять легковыми автомобилями разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим полный курс обучения по соответствующей программе и получившим удостоверение водителя соответствующей категории", - сказано в сообщении.

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Несовершеннолетнего водителя освидетельствовали на состояние опьянения в больнице. Он трезв.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили экспертизы. По результатам установят окончательные обстоятельства и причины аварии.

В селе Борбин Млинивского района в Ровенской области погиб мальчик. Ему был 1 год и 8 месяцев. Его на автомобиле брата сбил 15-летний подросток. Хотел покататься.