17-летний студент с молотком напал на мать

В Луцке на Волыни 17-летний студент напал с молотком на 45-летнюю мать. Фото: pravda.if.ua

В Луцке на Волыни 17-летний студент напал с молотком на 45-летнюю мать.

Событие произошла 30 августа около 1:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"45-летняя жительница Луцка сообщила, что сын нанес ей телесные повреждения. Правоохранители установили, что несовершеннолетний сын женщины совершил покушение на умышленное убийство своей матери. Ударил ее молотком в голову. А потом начал наносить удары по всему телу. Женщина получила значительные телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали. Его могут посадить на 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

В Волновахе Донецкой области на обочине нашли убитой 55-летнюю женщину. По подозрению в преступлении задержали 35-летнюю дочь покойной. Она во время конфликта избила мать палкой и кирпичом, а затем бросила умирать посреди улицы.