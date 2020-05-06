В Днепре 17-летнему парню прострелили глаз из газового пистолета. Фото: facebook.com/NationalPoliceDnipro

6 мая около 14.30 возле гаражей по улице Семафорная в Днепре произошла стрельба.

17-летний парень с ранением глаза в больнице. 51-летнего стрелка задержали, сообщили в Днепровском отделе полиции.

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"Мужчина с газового револьвера выстрелил в сторону 17-летнего парня. Пострадавший госпитализирован в больницу. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 51-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции , - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании правовой квалификации события.

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