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среда, 06 мая 2020 19:44

17-летнему парню прострелили глаз

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17-летнему парню прострелили глаз
В Днепре 17-летнему парню прострелили глаз из газового пистолета. Фото: facebook.com/NationalPoliceDnipro

6 мая около 14.30 возле гаражей по улице Семафорная в Днепре произошла стрельба.

17-летний парень с ранением глаза в больнице. 51-летнего стрелка задержали, сообщили в Днепровском отделе полиции.

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"Мужчина с газового револьвера выстрелил в сторону 17-летнего парня. Пострадавший госпитализирован в больницу. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 51-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции , - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании правовой квалификации события.

В селе Камышеваха в Запорожье 17-летней Полине Гордик выстрелили в голову. Девушка осталась без глаза и половины лица.

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