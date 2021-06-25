17-летней выпускнице школы проткнули сердце

Четыре года назад 26 июня в поселке Вишневец Збаражского района на Тернопольщине нашли мертвой Ирину Мукоиду. Тело лежало на обочине дороги в нескольких сотнях метров от дома. Рядом валялся ее мобильный телефон и орудие убийства - нож. Им девушке проткнули сердце, показала экспертиза.

Ирина только что закончила школу. Планировала поступать в Академию пограничной службы. Праздновала с друзьями День молодежи. В половине второго ночи девушка общалась с тетей, которая ее воспитывала. Говорила, что скоро будет дома, но так и не вернулась.

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Подозреваемого задержали в начале июля. Им оказался Василий Гнатюк, тогда ему было 16. Он житель соседнего села Дзвиняча. Учился на повара в Вишневецком училище. На месте преступления следователи нашли доказательства, указывающие на причастность Василия к преступлению.

"Они оба были на праздновании Дня молодежи в селе. Гуляли в разных компаниях, выпивали. Около двенадцати ночи парень нашел у почты нож. Когда Ирина собралась домой, пошел за ней следом. По дороге подбежал и ударил ножом. Девушка упала. Криков или плача не было. Наклонился, сорвал трусы. Но не изнасиловал. Возможно, испугался света фар автомобилей, которые проезжали мимо. Спрятался за забор. Потом вернулся в компанию. Никому не признался, что сделал", - рассказывал тогда заместитель прокурора области Олег Галицкий.

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Примерно полгода длилось следствие, после чего дело передали в суд. Василию инкриминируют, кроме убийства, изнасилования неестественным способом. Суды продолжаются до сих пор. Подготовительные заседания происходили в Тернопольском горрайсуде, где, помимо прочего, выбрали присяжных. Впоследствии перенесли рассмотрение в Чертков, так решила коллегия апелляционного суда.

"Дело слушается в закрытом режиме, поскольку обвиняемым был несовершеннолетний. А также дело касается преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности", - рассказали в пресс-службе Тернопольского апелляционного суда.

За время рассмотрения Чертковским районным судом будо назначен 65 судебных заседаний, из них 34 не состоялись из-за неявки стороны защиты, рассказала Gazeta.ua руководитель пресс-службы Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая.

"Идет судебное разбирательство по этому делу. В марте этого года судом завершено исследование письменных доказательств по делу. После чего стороной защиты заявлено пять ходатайств. На сегодняшний день указанные ходатайства судом решены", - рассказала Гурецкая.

За решеткой Гнатюк объявлял голодовку и несколько раз подавал апелляцию, чтобы содержание под стражей заменили на домашний арест. Однако из-за решетки его не выпускают.

Защищают Василия три адвоката - двое из Винницы и один из Збаража на Тернопольщине. Говорят, что судебные заседания переносятся именно через прокуроров. И в ближайшее время не стоит надеяться на приговор. Убеждены: их клиент не виновен. А если бы доказательства его вины были - уже бы давно осудили. Если даже присяжные придут к решению, что он виноват, и осудят его на 10- 12 лет - то треть срока он уже фактически отсидел.

"Вряд ли суд Василия оправдает. Впереди еще будет апелляция и кассация. Будем настаивать на выплате морального вреда по ложному обвинению", - говорит адвокат Андрей Русин.

Если вину Василия Гнатюка докажут - его могут посадить на 15 лет, добавили в прокуратуре.

Четыре года назад жители пгт Вишневец и двух соседних сел Збаражского района Тернопольщины перекрыли в двух местах международную трассу. Требовали найти убийцу Ирины Мукоиды, которую нашли изнасилованной и мертвой на обочине дороги. Люди хотели справедливого расследования убийства. Требовали, чтобы полиция информировала родных и общественность о ходе дела, а не замалчивали факты.