16-летнюю студентку 4 суток искали по всей Украине

16-летнюю студентку из Торецкая Донецкой области 4 суток искали по всей Украине. Нашли девушку вместе с ее парнем на Киевщине. Фото: dn.npu.gov.ua

16-летнюю студентку из Торецка Донецкой области 4 суток искали по всей Украине. Она сбежала из учебного заведения со своим знакомым.

Нашли девушку в Киевской области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"27 августа в полицию обратились представители учебного заведения Торецка, которые сообщили, что исчезла их студентка, которая должна была находиться в общежитии. В ходе поисковой операции полицейские установили круг связей девушки и выяснили, что план побега она готовила давно. У знакомой взяла деньги и вместе со своим парнем решила попробовать пожить "взрослой жизнью", - сказано в сообщении.

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Опросив десятки свидетелей, оперативники выяснили намерения путешественников и отследили их путь в Киевскую область.

"Вместе со столичными коллегами оперативники Торецка нашли в частном секторе здание, в котором и жила девушка со своим парнем. Последняя объяснила, что убежала, чтобы начать самостоятельную жизнь", - рассказали в полиции.

Студентка доставлена ​​в учебное заведение. С ней все хорошо, правонарушений в отношении ее не совершено.

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