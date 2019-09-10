16-летнюю школьницу искали более суток

В Днепре разыскали 16-летнюю Марию Королеву. Фото - facebook.com/Анна Королева

Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву.

С девушкой работают в райотдел полиции. Об этом в Facebook сообщила ее мать Анна Королева.

"Марию найдено!!! Подробностей не знаю пока! Жду в райотделе! Всем огромное спасибо за неравнодушие! Особая благодарность работникам полиции!!! - написала Анна.

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Известно, что накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.

16-летняя Мария Королева исчезла 9 сентября. Девушка не вернулась после уроков из школы №27, которая находится в Самарском районе.