16-летнюю школьницу искали более суток

Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву.
С девушкой работают в райотдел полиции. Об этом в Facebook сообщила ее мать Анна Королева.
"Марию найдено!!! Подробностей не знаю пока! Жду в райотделе! Всем огромное спасибо за неравнодушие! Особая благодарность работникам полиции!!! - написала Анна.
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Известно, что накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.
16-летняя Мария Королева исчезла 9 сентября. Девушка не вернулась после уроков из школы №27, которая находится в Самарском районе.
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