16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 4932
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1692
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7074
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1170
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6516
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40878
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3420
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
3
6
9
8
8
Вблизи городского совета убили мужчину
Вблизи городского совета убили мужчину
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Видео
Все видео
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1170
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5796
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7650
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1890
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 864
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 13:06

16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника

  Комментировать
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Столичные полицейские задержали 19-летнего мужчину за попытку изнасилования несовершеннолетней. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на 16-летнюю девушку напал 19-летний ранее судимый житель области. Повалил на землю на пытался изнасиловать.

Пострадавшую спас таксист, который услышал крики о помощи и задержал нападавшего, рассказал Олег Самойлик с Голосеевского управления полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение насильника-убийцы: в полиции рассказали подробности

"Полицейские опросили 16-летнюю потерпевшую и свидетеля, а также молодого человека, которого они держали. Установили, что он зашел в кафе, где работает девушка, якобы спросить дорогу на местную строительную площадку. Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, бросил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, остановил молодого человека и держал до прибытия полиции", - сообщил Самойлик.

Нападавший ранее был судим за грабеж. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное его могут посадить на 12 лет.

В Николаеве прохожие помешали насильнику надругаться над 20-летней девушкой в ​​Ингульском районе. Инцидент произошел когда 20-летняя местная жительница возвращалась домой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 36342
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 13644
&quot;Мне пофиг, с кем будет перемирие&quot; - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 44 Просмотров: 12888
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 11449
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 10972
Происшествия
Вблизи городского совета убили мужчину
Вблизи городского совета убили мужчину
3
 Просмотров: 90
Гепатит "А" парализовал обучения в школе
Гепатит "А" парализовал обучения в школе Просмотров: 18
2-летний мальчик и его 5-летняя сестра выпали из окна больницы
2-летний мальчик и его 5-летняя сестра выпали из окна больницы Просмотров: 324
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
 Просмотров: 675
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
6
 Просмотров: 2691
Больше всего комментируют
44
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
5
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС
Голосов: 381
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua