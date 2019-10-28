16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника

Столичные полицейские задержали 19-летнего мужчину за попытку изнасилования несовершеннолетней. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на 16-летнюю девушку напал 19-летний ранее судимый житель области. Повалил на землю на пытался изнасиловать.

Пострадавшую спас таксист, который услышал крики о помощи и задержал нападавшего, рассказал Олег Самойлик с Голосеевского управления полиции.

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"Полицейские опросили 16-летнюю потерпевшую и свидетеля, а также молодого человека, которого они держали. Установили, что он зашел в кафе, где работает девушка, якобы спросить дорогу на местную строительную площадку. Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, бросил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, остановил молодого человека и держал до прибытия полиции", - сообщил Самойлик.

Нападавший ранее был судим за грабеж. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное его могут посадить на 12 лет.

В Николаеве прохожие помешали насильнику надругаться над 20-летней девушкой в ​​Ингульском районе. Инцидент произошел когда 20-летняя местная жительница возвращалась домой.