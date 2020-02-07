16-летнюю девушку искали более 100 полицейских

В Донецкой области разыскали пропавшую 16-летнюю Юлию Жолобович из с. Серебрянка Бахмутского района.
Девушка исчезла в ночь на 6 февраля. В поисках девушки более ста полицейских обследовали поля, лесополосы, опрашивали жителей, проверяли автостанции и вокзалы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Сегодня с утра к полицейским присоединились коллеги из соседних городов и военнослужащие. В результате поисков девушку нашли недалеко от места проживания. С ребенком все хорошо, с ним общаются правоохранители", - сказано в сообщении.
Где именно девушка находилась почти 2 суток - в полиции пока не уточнили.
Полицейские в поисках 16-летней Юлии Жолобович отрабатывали территорию Бахмутского и прилегающих районов. Поиски не прекращались ни днем, ни ночью.
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