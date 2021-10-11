16-летняя изрешетила ножом мать и избавилась от тела

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Пропавшую 9 октября 35-летнюю жительницу Козянской общины в Винницкой области нашли убитой.

За совершение преступления задержали 16-летнюю дочь. Она во всем призналась, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Об исчезновении невестки сообщила свекровь. Мол, та ушла из дома и не вернулась. Выяснилось, накануне исчезнувшая поссорилась с дочерью. Во время конфликта девушка зарезала мать. Тело вывезла и сбросила в водопроводный колодец недалеко от дома", - рассказали оперативники.

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При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома, рассказал начальник уголовного розыска областной полиции Андрей Дамзин.

"Внутри находилось тело пропавшей женщины, забросанное камнями и старой одеждой. Несовершеннолетняя дочь погибшей во время ссоры на кухне нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож", - добавил Дамзин.

Следователи объявили несовершеннолетней преступнице о подозрении в умышленном убийстве. Решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

За убийство ей грозит до 15 лет заключения.

В селе Бугаевка Киевской области исчезла хозяйка усадьбы. Об исчезновении женщины сообщила старшая дочь. Правоохранители установили, что накануне исчезновения женщина с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Затем женщины вернулись домой, между ними возникла ссора, во время которой 18-летняя дочь толкнула мать и пошла спать. Утром дочь проснулась и нашла мать мертвой. Испугавшись, похоронила мать во дворе. Полицейские нашли тело и передали его на экспертизу.