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понедельник, 04 ноября 2019 18:10

16-летняя девушка выпала из окна многоэтажки

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16-летняя девушка выпала из окна многоэтажки
В Запорожье 16-летняя девушка выпала из окна 3-го этажа. Ее спасают врачи. Фото - Корреспондент

В Запорожье 16-летняя девушка выпала из окна многоэтажки.

Инцидент произошел на улице Лобановского, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

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"16-летняя девушка выпала из окна 3-го этажа. Ее госпитализировали в областную детскую больницу. Пострадавшая получила множество травм: закрытую черепно-мозговую травму, переломом костей таза, а также травмы живота и грудной клетки", - сказано в сообщении.

При каких обстоятельствах девушка выпала из окна - пока неизвестно.

В Сумах из окна общежития на 8 этаже выпала 18-летняя студентка. У себя на ноутбуке она оставила видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийстве.

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