16-летняя девушка исчезла при загадочных обстоятельствах: обследуют поля и леса

Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области ищут 16-летнюю Юлию Жолобович из с. Серебрянка Бахмутского района.

Девушка исчезла в ночь на 6 февраля. Полицейские отрабатывают территорию Бахмутского и прилегающих районов. В поисках девушки более ста полицейских обследуют сейчас поля, лесополосы, опрашивают жителей, проверяют автостанции и вокзалы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Поиски Юлии не прекращаются ни днем, ни ночью. В настоящее время их территорию значительно расширили. Работа по установлению местонахождения пропавшего ребенка будет продолжаться, пока девушку не найдут. Ориентировки с приметами и фото девушки разосланы во все СМИ, распространены в общественных местах и ​​на блокпостах региона.

Также полицейские продолжают опрашивать возможных свидетелей - водителей междугородних автобусов, таксистов, работников железнодорожных вокзалов", - рассказали в полиции.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 150 см, волосы темно-русые, среднего телосложения.

Если кому известна какая-либо информация о девушке, просят сообщить по телефонам 0(50) 473 30 55 или 102.

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