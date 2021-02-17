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среда, 17 февраля 2021 17:35

16-летний подросток пошел на свидание и едва не замерз до смерти
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В Новоград-Волынском Житомирской области 16-летний парень едва не замерз до смерти, когда возвращался со свидания.

Его на мели посреди реки Случь нашли полицейские. Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"Около полуночи с 16 на 17 февраля в Новоград-Волынский отдел полиции позвонила взволнованная жительница райцентра. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын ушел на прогулку и уже несколько часов не выходит на связь", - говориться в сообщении.

В Новоград-Волынском Житомирской области 16-летний парень едва не замерз до смерти, когда возвращался со свидания
Фото: npu.gov.ua
Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция
Его на мели посреди реки Случь нашли полицейские
Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция
Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция

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Полицейские быстро выяснили, что в тот вечер парень пошел на свидание с девушкой, однако общение закончилось около 22:00. Пара поссорилась: девушка ушла домой, а парень пошел в сторону железнодорожного моста через реку. Однако дома он так и не появился.

"Поскольку местность засыпало снегом, доехать непосредственно до моста машиной возможности не было. Поэтому мы добрались туда пешком по железнодорожным путям. У моста увидели свежие следы обуви и куртку, в которую по приметам был одет юноша. Позвали - и услышали в ответ крики о необходимости помощи", - рассказал капитан полиции Михаил Мостицкий.

Голос раздавался из-под моста. Когда полицейские спустились с холма к берегу, увидели парня: он сидел на островке посреди реки, скорченный от холода. Полицейские осторожно добрались до него по ледовой поверхности. В какой-то момент на одном из участков старший лейтенант полиции и сам попал в пробел, но быстро с помощью коллеги выбрался из западни.

"У парня зуб на зуб не попадал, он был в шоковом состоянии и застыл на морозе. Мы надели на него куртку и быстро сообщили о парне медикам и в дежурную часть подразделения. Однако до спасательных автомобилей нужно было еще пройти путь в обратном направлении", - отметил Михаил Мостицкий.

Когда полицейские поднялись вместе с парнем вверх, преодолев 1,5 км по снегу и льду, их встретила "скорая".

Парня сразу забрали в больницу. Четко объяснить, как он оказался под мостом, он не смог. По словам медиков, ему крупно повезло, что его так быстро разыскали, ведь шансов дождаться утра и выбраться из беды самостоятельно у него почти не было. Жизни 16-летнего парня ничего не угрожает.

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области. Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой.

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