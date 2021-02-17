16-летний подросток пошел на свидание и едва не замерз до смерти

В Новоград-Волынском Житомирской области 16-летний парень едва не замерз до смерти, когда возвращался со свидания.

Его на мели посреди реки Случь нашли полицейские. Чтобы извлечь парня на берег, понадобилась целая спасательная операция, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"Около полуночи с 16 на 17 февраля в Новоград-Волынский отдел полиции позвонила взволнованная жительница райцентра. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын ушел на прогулку и уже несколько часов не выходит на связь", - говориться в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не выходила с детьми на связь: женщину нашли в снежных сугробах

Полицейские быстро выяснили, что в тот вечер парень пошел на свидание с девушкой, однако общение закончилось около 22:00. Пара поссорилась: девушка ушла домой, а парень пошел в сторону железнодорожного моста через реку. Однако дома он так и не появился.

"Поскольку местность засыпало снегом, доехать непосредственно до моста машиной возможности не было. Поэтому мы добрались туда пешком по железнодорожным путям. У моста увидели свежие следы обуви и куртку, в которую по приметам был одет юноша. Позвали - и услышали в ответ крики о необходимости помощи", - рассказал капитан полиции Михаил Мостицкий.

Голос раздавался из-под моста. Когда полицейские спустились с холма к берегу, увидели парня: он сидел на островке посреди реки, скорченный от холода. Полицейские осторожно добрались до него по ледовой поверхности. В какой-то момент на одном из участков старший лейтенант полиции и сам попал в пробел, но быстро с помощью коллеги выбрался из западни.

"У парня зуб на зуб не попадал, он был в шоковом состоянии и застыл на морозе. Мы надели на него куртку и быстро сообщили о парне медикам и в дежурную часть подразделения. Однако до спасательных автомобилей нужно было еще пройти путь в обратном направлении", - отметил Михаил Мостицкий.

Когда полицейские поднялись вместе с парнем вверх, преодолев 1,5 км по снегу и льду, их встретила "скорая".

Парня сразу забрали в больницу. Четко объяснить, как он оказался под мостом, он не смог. По словам медиков, ему крупно повезло, что его так быстро разыскали, ведь шансов дождаться утра и выбраться из беды самостоятельно у него почти не было. Жизни 16-летнего парня ничего не угрожает.

13 февраля нашли мертвой пропавшую 41-летнюю жительницу села Луковичи Павловской общины, что в Волынской области. Она замерзла посреди дороги, возвращаясь домой.