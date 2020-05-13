16-летний парень погиб после ссоры с родителями

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1071
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 810
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4086
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 414
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
3
4
5
3
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
Угрожали убить всю семью: задержали банду похитителей
Угрожали убить всю семью: задержали банду похитителей
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
15-летняя девушка стала жертвой насильника: показали фото напавшего
15-летняя девушка стала жертвой насильника: показали фото напавшего
Охранник хранил дома боеприпасы
Охранник хранил дома боеприпасы
Видео
Все видео
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 585
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 11:11

16-летний парень погиб после ссоры с родителями

  Комментировать
16-летний парень погиб после ссоры с родителями
В Ворзеле Киевской области на железной дороге погиб 16-летний парень. Предварительно - бросился под поезд. Фото: facebook.com/IrpinPolice

В Ворзеле Киевской области на железной дороге погиб 16-летний парень.

Трагедия произошла 12 мая около 22.30, сообщает Ирпенский отдел полиции.

"Полицейские получили сообщение, что в пгт. Ворзель поезд сбил человека. Личность погибшего установили. Им оказался 16-летний местный житель. Выяснилось, что после ссоры с родителями парень пошел к железнодорожным путям, где и произошла трагедия", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летняя девушка прыгнула под поезд

По факту гибели школьника открыто уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти, одна из версий - самоубийство.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается следствие.

Пассажирский поезд "Киев-Ивано-Франковск" на железнодорожной станции "Пидзамче" переехал 15-летнего Анатолия Паникарского. Подросток записал на видео, что хочет добровольно уйти из жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «16-летний парень погиб после ссоры с родителями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 20880
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 18497
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 17514
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 14454
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12699
Происшествия
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
3
 Просмотров: 180
Разбитые машины и 2 трупа: показали последствия рокового столкновения на трассе
Разбитые машины и 2 трупа: показали последствия рокового столкновения на трассе Просмотров: 252
В Киеве нашли мертвым подполковника СБУ: что известно
В Киеве нашли мертвым подполковника СБУ: что известно Просмотров: 1377
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
 Просмотров: 2079
Задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан
Задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
3
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 100
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua