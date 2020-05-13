16-летний парень погиб после ссоры с родителями

В Ворзеле Киевской области на железной дороге погиб 16-летний парень. Предварительно - бросился под поезд. Фото: facebook.com/IrpinPolice

В Ворзеле Киевской области на железной дороге погиб 16-летний парень.

Трагедия произошла 12 мая около 22.30, сообщает Ирпенский отдел полиции.

"Полицейские получили сообщение, что в пгт. Ворзель поезд сбил человека. Личность погибшего установили. Им оказался 16-летний местный житель. Выяснилось, что после ссоры с родителями парень пошел к железнодорожным путям, где и произошла трагедия", - сказано в сообщении.

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По факту гибели школьника открыто уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти, одна из версий - самоубийство.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается следствие.

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