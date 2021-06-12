16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)

В Харькове подросток жестоко избил кулаками и ногами девушку. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В Харькове 16-летний Александр Тараник жестоко избил девушку.

Сначала бил руками, когда она упала - ногами. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и обнародовал соответствующее видео.

"16 летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться за жестокое избиение девочек", - написал Геращенко.

На кадрах видно, как парень сначала бьет сверстницу кулаками по лицу. Затем она падает и садится на асфальт, а также закрывает лицо руками. Но напавший не прекращает применять физическую силу: бьет ее руками в голову и грудь. Затем - ногами. На видео попали еще несколько девушек и парней, которые были рядом. Но они не мешали парню, а наблюдали за жестоким избиением.

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"Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом. И получить судимость. Чем думали его родители, откуда вся эта звериная жестокость, почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить изверга - в этом будут разбираться следователи полиции, прокурор и суд", - добавил Геращенко.

Досудебное расследование продолжается.

Внимание, на видео присутствуют кадры жестокости!

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