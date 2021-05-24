16-летний без прав за рулем устроил масштабную аварию

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В селе Кривец Ивано-Франковской области 16-летний парень без прав на Renault совершил масштабную аварию. Пострадал 17-летний пассажир.

ДТП произошло 23 мая в 3.30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"16-летний парень, управляя автомобилем Renault, слетел с дороги, где врезался в ограждение и оказался на территории частного хозяйства. При этом подросток не имел права на управление автомобилем. На момент аварии в салоне авто было 4 пассажира, одного из них, 17-летнего парня госпитализировали. Водитель обошелся легкими телесными повреждениями", - сказано в сообщении.

В полиции проверяют, был ли несовершеннолетний трезв. На него составили админпротокол за езду без прав. А следователи начали уголовное производство.

В селе Чабель Сарненского района Ровенской области в лобовом столкновении сошлись автомобили Audi A6 и Volkswagen Jetta. За рулем последнего был 14-летний школьник. Он на отцовском авто решил покатать своих сверстников. Однако на улице Леси Украинки он попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения с автомобилем Audi A6 под управлением 25-летней жительницы села Чабель в больницу доставили всех участников ДТП.