16-летнего студента нашли мертвым

В Горбово Емильчинского района Житомирской области повесился 16-летний парень 3 мая.
Его мертвым в гараже у дома нашли родные, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Утром после завтрака, около 10:00, парень сказал, что ненадолго должен отлучиться по делам. А уже через полчаса родные нашли его в петле в гараже", - сказано в сообщении.
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16-летний парень воспитывался в многодетной семье. Кроме него в семье еще трое детей: самой старшей дочери 19 лет, а самой младшей - 5. Юноша учился в профессиональном училище соседней Ровенской области.
"По словам родителей, никаких конфликтов у их сына ни с кем не было. Положительно парня охарактеризовали и в учебном заведении", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Руслан Прищепа.
Сейчас идет установление всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти парня.
В Херсоне покончил с собой 19-летний студент одного из городских вузов. Он с компанией пришел в гости к знакомому, а затем попрощался со всеми и ушел. Позже его нашли в петле на лестнице многоэтажки, где жил хозяин вечеринки.
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