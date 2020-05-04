16-летнего студента нашли мертвым

В Житомирской области повесился 16-летний парень. Фото: pixabay.com

В Горбово Емильчинского района Житомирской области повесился 16-летний парень 3 мая.

Его мертвым в гараже у дома нашли родные, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Утром после завтрака, около 10:00, парень сказал, что ненадолго должен отлучиться по делам. А уже через полчаса родные нашли его в петле в гараже", - сказано в сообщении.

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16-летний парень воспитывался в многодетной семье. Кроме него в семье еще трое детей: самой старшей дочери 19 лет, а самой младшей - 5. Юноша учился в профессиональном училище соседней Ровенской области.

"По словам родителей, никаких конфликтов у их сына ни с кем не было. Положительно парня охарактеризовали и в учебном заведении", - рассказал начальник Емильчинского отделения полиции Руслан Прищепа.

Сейчас идет установление всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти парня.

В Херсоне покончил с собой 19-летний студент одного из городских вузов. Он с компанией пришел в гости к знакомому, а затем попрощался со всеми и ушел. Позже его нашли в петле на лестнице многоэтажки, где жил хозяин вечеринки.