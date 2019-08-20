15-летнюю школьницу нашли мертвой на даче

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1881
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 441
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1755
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2169
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1989
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1386
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6732
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1719
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 972
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
8
3
8
3
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
Сбил и тянул на капоте несколько сотен метров: киевлянку разорвало на куски в ДТП
Сбил и тянул на капоте несколько сотен метров: киевлянку разорвало на куски в ДТП
ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло
ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло
В Киеве внедорожник снес людей на тротуаре фото и видео страшной аварии
В Киеве внедорожник снес людей на тротуаре фото и видео страшной аварии
Киевлянка убила полицейского и 7-летнюю девочку
Киевлянка убила полицейского и 7-летнюю девочку
Видео
Все видео
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ
Воспользовался ситуацией: появилось видео побега "наркокороля" от СБУ
Угрожал расстреливать АТОвцев и их жен: задержали блогера, который избил военного
Угрожал расстреливать АТОвцев и их жен: задержали блогера, который избил военного
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5031
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1755
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2160
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6732
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4763
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 198
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 12:36

15-летнюю школьницу нашли мертвой на даче

  Комментировать
15-летнюю школьницу нашли мертвой на даче
На Харьковщине повесилась 15-летняя девушка. Подозревают - из-за несчастной любви. Фото - hk.npu.gov.ua

19 августа в селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области нашли мертвой 15-летнюю девушку. Она повесилась на дереве возле дачного дома.

Тело школьницы нашла соседка около 17.40, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Олийнык повесился после обвинения в изнасиловании

По словам родственников погибшей, вероятной причиной самоубийства стала несчастная любовь. Недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

В одном из сел Барановского района Житомирской покончила с собой 16-летняя девушка. Школьница повесилась в сарае возле собственного дома. Полицейские установили круг общения погибшей и выяснили, что некоторое время она находилась в Новоград-Волынском районе, где проживает ее 21-летний знакомый. Домой вернулась и пожаловалась отцу на споры с матерью мальчика.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «15-летнюю школьницу нашли мертвой на даче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 38251
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 35002
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 26775
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 34 Просмотров: 21215
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 20997
Происшествия
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 2745
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины Просмотров: 1926
Неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами
Неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами Просмотров: 243
В столице неизвестные устроили стрельбу: трое пострадавших
В столице неизвестные устроили стрельбу: трое пострадавших Просмотров: 261
Проломил череп и порезал ножом: подросток безжалостно убил женщину
Проломил череп и порезал ножом: подросток безжалостно убил женщину Просмотров: 2961
Больше всего комментируют
34
После выборов в патриотов опустились руки
10
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 1197
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua