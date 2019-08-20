15-летнюю школьницу нашли мертвой на даче

На Харьковщине повесилась 15-летняя девушка. Подозревают - из-за несчастной любви. Фото - hk.npu.gov.ua

19 августа в селе Слобожанское Нововодолажского района Харьковской области нашли мертвой 15-летнюю девушку. Она повесилась на дереве возле дачного дома.

Тело школьницы нашла соседка около 17.40, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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По словам родственников погибшей, вероятной причиной самоубийства стала несчастная любовь. Недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

В одном из сел Барановского района Житомирской покончила с собой 16-летняя девушка. Школьница повесилась в сарае возле собственного дома. Полицейские установили круг общения погибшей и выяснили, что некоторое время она находилась в Новоград-Волынском районе, где проживает ее 21-летний знакомый. Домой вернулась и пожаловалась отцу на споры с матерью мальчика.