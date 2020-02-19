В Житомирской области 15-летняя школьница бросилась под поезд. Фото: УНН

В Житомирской области 15-летняя школьница бросилась под поезд. Трагедия произошла 18 февраля, около 20:30, между станциями Попельня и Бровки.

Мать погибшей рассказала, что ее дочь ушла из дома около 18 часов этого же дня. Своей подружке отправила sms-сообщение суицидального характера, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Машинист поезда рассказал, что девушка внезапно выбежала на пути. Мужчина применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Травмы школьницы оказались несовместимыми с жизнью", - сказано в сообщении.

Погибшая - жительница с. Сокольча Попельнянского района.

Все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии, выясняются.

В Киеве, на станции Протасов Яр, поезд сбил 17-летнюю девушку. От полученных травм она погибла на месте. Свидетели рассказали, что девушка не обратила внимания на поезд, хотя машинист подавал звуковые сигналы. Она была в наушниках.