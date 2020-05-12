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вторник, 12 мая 2020 08:22

15-летняя девушка стала жертвой насильника: показали фото напавшего
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В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
Фото: t.me/vekha
В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки

В Харькове полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки.

Происшествие случилось вечером, 11 мая, в лесополосе. Девушка шла с ул. Челюскинцев в сторону ул. Чайковской к парню Созванивались они в 22:10, девушка сказала, что будет переходить через дорогу. В 22:30 она уже не отвечала на звонки. Ее начали искать. Девушка услышала крики и вырвалась на дорогу. После чего начали искать насильника по приметам. На это потратили около часа сообщает Telegram канал "ВЕХА Харьков".

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Потерпевшая рассказала, что она поднималась по лестнице в квартиру, когда сзади ее схватил парень и потянул в лес.

"Она говорила, что есть телефон и деньги:"заберите все, только отпустите". Но он сказал, что ему ничего не нужно, заклеил ей рот скотчем и изнасиловал. После этого она вырвалась, он пытался ее остановить схватил рюкзак, который в результате остался у него в руках", - говорится в информации.

Сообщается, что задержанного мужчину зовут Рамзан. Он приехал в Украину 8 месяцев назад, учится в Харьковском автомобильно-дорожном институте. Проживает в общежитии.

В Городнянском районе Черниговской области полицейские задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке. Сначала на 10 лет старше мужчина притворялся чиновником, который выполняет служебное задание. А потом достал нож и начал угрожать ребенку.

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