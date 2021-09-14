15-летняя девушка распространяла порно с участием несовершеннолетних

В Сумах 15-летняя школьница создала канал, где распространяла порнографический контент с несовершеннолетними.
Ее разоблачили киберполицейские, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Девушка создала в мессенджере канал, где размещала порнографические фото и видео несовершеннолетних жителей Сум и Сумской области. К созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние", - рассказали полицейские.
Следователи открыли уголовное производство.
Решается вопрос о привлечении несовершеннолетних к ответственности с учетом возрастных ограничений.
В Одесской области 18-летний студент изготавливал и распространял порно через интернет. Действовал в сговоре с сообщниками.
Для изготовления привлекал и несовершеннолетних, а "продукт" размещал на созданном специально для этих целей веб-сайте.
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