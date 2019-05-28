15-летний сын чиновника покончил с собой

Под Харьковом застрелился 15-летний сын заместителя мэра Змиева. Фото - Galka.if

Под Харьковом покончил с собой сын заместителя мэра Змиева.

15-летний парень застрелился из гладкоствольного ружья. Об этом передает местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело внука без признаков жизни обнаружил его дедушка. Подросток в этом году закончил 11 класс местного лицея №1.

Речь идет о сыне заместителя мэра Змиева Павла Заярном Илье. По городским слухам, он неудачно сдал ВНО по украинскому языку, по информации издания "ГородХ".

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Подросток написал предсмертную записку, адресованную родителям, в которой написал: "У вас есть о ком заботиться".

Полицейские установили, что несовершеннолетний взял для совершения суицида ружье, которое находилась в углу комнаты и была в собранном состоянии. Тело погибшего направили для проведения судмедэкспертизы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Ведется следствие.

В одном из сел Еланецкого района Николаевской области повесился 14-летний подросток. Мальчик пришел домой после учебы. Закрыл на ключ свою комнату, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и совершил суицид.