15-летний парень выстрелил себе в рот из пистолета в селе Вербовое Вольнянского района Запорожской области.

Происшествие случилось 19 апреля. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"На месте происшествия работала фельдшерская бригада. С ранением слизистой оболочки ротовой полости пострадавшего госпитализировали в больницу", - рассказали медики.

Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В Черкасской школе №9 14-летний парень получил ранение в голову, находясь в тире. Трагедия произошла 19 апреля примерно в 16:00. Он - ученик девятого класса школы №34. В тир пришел на тренировку. Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние оценивают как крайне тяжелое.