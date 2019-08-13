15-летний парень устроил взрыв и может сесть на 7 лет

Фото: rv.npu.gov.ua

В городе Радивилов Ровенской области 15-летний парень устроил взрыв в подземных газовых коммуникациях. Вместе с двумя друзьями 14 и 9 лет получил ожоги.

Событие произошло 12 августа на ул. Парковой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"15-летний ученик местной школы бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавшего подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников получили термические ожоги тела. 14 и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение ровенской больницы, а 9-летнего - госпитализировали с ожогами ног в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выезжали работники местного газового участка, и утечек газа не обнаружили.

Все дети из благополучных семей и поле зрения правоохранителей не попадали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Лица, совершившие тяжкие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подпадают под уголовную ответственность. Поэтому подросткам грозит до 7 лет тюрьмы.

В Станично-Луганском районе 15-летний парень пытался собственноручно разобрать взрывчатку. В районную больницу был доставлен с минно-взрывной травмой кисти левой руки и живота.