15-летний парень погиб на крыше поезда

Подросток погиб от удара током на поезде. Фото: скриншот

Во Львове 15-летний парень погиб от удара током на крыше товарного поезда.

Парень вылез на вагон сам, однако точные обстоятельства трагедии до сих пор не выяснены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"После отключения электросети спасатели поднялись на крышу вагона и с помощью носилок спустили погибшего на землю, где передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

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Погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова.

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. По официальной версии, подросток переходил железнодорожную дорогу в неустановленном месте, и его сбил поезд.